«Киевский тупик», или Почему за проезд по платной трассе М3 платят далеко не все

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» прокатился по Киевскому шоссе от Апрелевки до поворота на Калугу и обратно, оценил новый облик подмосковного участка магистрали, но почувствовал общее разочарование от поездки. Отдельное недоумение и раздражение вызвал выбор мест размещения ПВП на трассе.

Еще в ноябре прошлого года СМИ воодушевленно сообщили, что реконструкция участка трассы М3 «Украина» (Киевское шоссе) на участке с 65-го по 86-й км в Подмосковье завершена с опережением графика. Состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняла участие высокая правительственная делегация во главе с самим премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Присутствовал и председатель правления главного «виновника торжества», компании «Автодор», Вячеслав Петушенко. Уточнялось, что «работы на объекте протяженностью около 21 километра велись ускоренными темпами в две смены». Что ж, их результат пдействительно впечатляет.

В общей сложности на участке уложили около 513 000 тонн асфальтобетона, смонтировали 91 км барьерного ограждения и нанесли 27 000 кв. м горизонтальной разметки. Для безопасного движения в темное время суток установили более 780 опор наружного освещения. Также построили четыре новые транспортные развязки, ликвидировав пересечения автомобильного потока в одном уровне и исключив светофорное регулирование. Возвели пять надземных пешеходных переходов. Кроме того, построили и реконструировали пять речных мостов.

Сама проезжая часть расширилась с четырех до шести полос, а для разделения потоков местного и транзитного транспорта устроили боковые проезды. В итоге на значительной протяженности участка установлена повышенная предельная скорость — до 110 км/ч, что позволяет гораздо быстрее, чем прежде, домчать до Калужской области.

Соответственно, пропускная способность магистрали значительно выросла. Но главным «достижением» компании «Автодор» за время интенсивного переустройства М3, если говорить начистоту, выглядит новый пункт взимания платы (ПВП), возникший близ границы двух регионов.

При этом главными «достижениями» «Автодора» с самого начала интенсивного переустройства М3, говоря начистоту, выглядят пункты взимания платы (ПВП) на трассе: на 86-м километре (том самом, которым завершается сданный осенью реконструированный участок), а также на 136-м и 168-м километрах (навигатор их определяет соответственно как 137-й и 169-й). Но разве удобства и безопасность на дороге не стоят денег? Чем же так смущает коммерческая политика «Автодора»?

Во-первых, фактом появления в ноябре нового ПВП у границы с Калужской областью (на том самом 86-м километре, которым завершается сданный осенью участок М3).

В настоящее время удовольствие от его преодоления обычным легковым авто оценивается всего в 100 руб., хотя очевидно, что тариф будет постепенно расти. Но и этих денег, если честно, жаль. Почему — станет ясно дальше.

Во-вторых, тем, кто направляется непосредственно в соседний областной центр, не стоит забывать про давно уже действующий пункт оплаты перед первой развязкой в сторону Калуги, на 136-м километре (сейчас легковушка преодолевает его за 190 руб.).

«В-третьих» очевидно для тех, кто обычно продолжает движение по магистрали дальше. Преодоление еще одного ПВП — на 168-м километре (плюс 190 руб.) — это дополнительная возможность отблагодарить «Автодор» по пути из Москвы в сторону Брянска.

Кроме того, в отличие от подмосковных километров трассы, масштабному переустройству «калужского» участка пока не видно ни конца, ни края. До заявленного дедлайна по работам осталось несколько месяцев, но на отрезке шоссе от границы областей почти до самого ПВП «136-й км» (включая крупные населенные пункты Балабаново и Обнинск) возникает впечатление, будто состояние дороги за два года интенсивных работ почти не изменилось.

То есть с наступлением очередного высокого сезона участники движения — даже те, кто вынужден преодолевать лишь ПВП на 86-м километре, по-прежнему «наслаждаются» спецификой большой стройки.

Это продолжительные «узкие места» (полоса туда, полоса обратно), колдобины и уйма возящих материалы для «стройки века» грузовиков (водители которых в отсутствие камер и нормального полотна порой просто диктуют свои ПДД). Как следствие — нескончаемые пробки и нервотрепка при отсутствии инфраструктуры вдоль дороги. Как и в прошлом году. Как и в позапрошлом.

Итак, за удовольствие от езды по действительно классной дороге в пределах М3 платят исключительно те участники движения, кто доезжает до границы Подмосковья (т.е. достигает первого пункта оплаты), а затем попадает «на стройку». Общая стоимость проезда по всем коммерческим участкам трассы в одну сторону для ТС I категории (легковые авто) по состоянию на текущий момент составляет по будням (!) 480 руб. (100 руб. плюс дважды по 190 руб.).

То есть за поездку туда-обратно типичный владелец шести соток на Брянщине или даже ближе — в окрестностях Козельска — «чехлит» 960 руб. (в выходные — 1040 руб., поскольку тариф для ПВП на 168-м км вырастает на 40 руб.). Для остальных категорий тарифы еще выше (можно найти на сайте «Автодора»).

Формально любой «платник» можно объехать, а конкретный маршрут без труда подскажет навигатор. Правда, как уже обращал внимание портал «АвтоВзгляд», на практике такие «маневры» ведут не только к резкому увеличению времени в пути (в случае с М3 — минимум на полчаса), но и к повышенному расходу топлива на «чересполосице» многочисленных мелких населенных пунктов, а также риском гораздо быстрее разбить авто (учитывая качество дорожного полотна).

Строительство современной автотрассы — занятие не из дешевых, и мзда в 100 руб. на границе областей однозначно будет расти как по ходу дальнейшей реконструкции «калужского» отрезка (учитывая масштабы продолжающихся работ), так и в последующие годы.

Сложно при этом сказать, сколько будет взимать «Автодор» по завершению стройки на каждом из трех «киевских» ПВП и как быстро индексировать эти тарифы. Но, как показывает практика, растут они с существенным опережением инфляции. Так, размер оплаты на 136-м км в 2018-м составляла 50 руб., но за прошедшие годы он вырос до 190 руб. — в 3,8 раза. Кстати, платный статус закреплен за трассой до... 2110 года.

Оплачивать все это «веселье», видимо, продолжат «калужские», «бабынинские», «козельские» и прочие «брянские» дачники. А владеющая наделами в «шаговой доступности» от Москвы публика будет по-прежнему с удовольствием ездить по обновленной магистрали, но, как и сейчас, не доезжая до пунктов оплаты.

Однако непонятно, почему с легкой подачи «Автодора» рядовой обыватель ради посещения шести соток под Козельском вынужден ездить «через стройку» в Балабанове и Обнинске, выкладывая за это тысячу рублей. А ведь он платит и за себя, и «за того парня» — обитателя трехэтажного коттеджа под Наро-Фоминском, проносящегося каждый день с ветерком по высококлассной трассе на своем «Гелике».