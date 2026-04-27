151

Ураган разметал фуру по полю на трассе М5 под Самарой

Водитель чудом остался жив, личные вещи собирал среди обломков

Страшные кадры опубликовал ресурс Shot. На видео — грузовик с прицепом сначала теряет устойчивость, а затем буквально разваливается на части под порывами ураганного ветра. Он опрокидывает прицеп на правую сторону. Следом в кювет затягивает и сам тягач — он переворачивается и замирает на боку. Водитель, находившийся в кабине, чудом не погиб.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Дорожное происшествие, которое могло стать смертельным, произошло сегодня на 1105-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Утевка Самарской области. Накануне в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра — порывы достигают 27 метров в секунду.

Как видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Shot», сначала порыв опрокинул прицеп грузовика на правую сторону. Его буквально разметало по полю вдоль трассы — обломки разлетелись в разные стороны. Следом в кювет потянуло и сам грузовой автомобиль. Он перевернулся и на боку проюзил по рыхлой земле.

Водитель, находившийся за рулем, чудом остался жив. Он не пострадал, но из кабины вылетели его личные вещи и документы. Мужчине быстро пришлось собирать их по всему полю под шквалистым ветром.

На месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД, движение на данном участке дороги было затруднено. Стихия оказывается сильнее техники даже на ровной трассе. Оранжевый уровень опасности — предупреждение, которое нельзя игнорировать. Водителям стоит воздержаться от поездок в таких погодных условиях, даже если кажется, что тяжелая фура никуда не денется. Ураган доказывает обратное. Хорошо, что этот рейс не стал последним для шофера.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует