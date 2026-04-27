Ураган разметал фуру по полю на трассе М5 под Самарой

Дорожное происшествие, которое могло стать смертельным, произошло сегодня на 1105-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Утевка Самарской области. Накануне в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра — порывы достигают 27 метров в секунду.

Как видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Shot», сначала порыв опрокинул прицеп грузовика на правую сторону. Его буквально разметало по полю вдоль трассы — обломки разлетелись в разные стороны. Следом в кювет потянуло и сам грузовой автомобиль. Он перевернулся и на боку проюзил по рыхлой земле.

Водитель, находившийся за рулем, чудом остался жив. Он не пострадал, но из кабины вылетели его личные вещи и документы. Мужчине быстро пришлось собирать их по всему полю под шквалистым ветром.

На месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД, движение на данном участке дороги было затруднено. Стихия оказывается сильнее техники даже на ровной трассе. Оранжевый уровень опасности — предупреждение, которое нельзя игнорировать. Водителям стоит воздержаться от поездок в таких погодных условиях, даже если кажется, что тяжелая фура никуда не денется. Ураган доказывает обратное. Хорошо, что этот рейс не стал последним для шофера.