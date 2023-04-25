Под какими деревьями категорически нельзя оставлять авто с наступлением тепла

Оставляя на стоянке автомобиль, следует посмотреть, не нависает ли над ним «плакучее» дерево и не растут ли рядом другие растения, способные повредить машину. Да, органика — явление одновременно прекрасное и ужасное. Поэтому во избежание последующих проблем, лучше не бросать любимую «ласточку» близ цветущих зеленых насаждений. Под какими же деревьями категорически не стоит парковать свое авто?
Прежде всего следует сказать, что в зависимости от разновидности дерева, смолы могут распыляться в радиусе до 20 метров. И чем теплее на улице, тем эффективнее (читай — злее) нектар, эфирные масла и прочие биологически активные вещества. Осыпаясь на кузов, они оказывают пагубное воздействие на лакокрасочное покрытие. И если долго не удалять образовавшуюся субстанцию — жди беды в виде зачатков ржавчины.
К тому же, на деревьях перманентно гнездятся птицы, которые не без удовольствия загадят вашу машину, превратив «лакокраску» в коррозию. Более того: при сильных порывах ветра ветки могут сломаться, упав на автомобиль, а при урагане и вовсе завалить дерево на транспортное средство. Перспектива, согласитесь, так себе. А потому, повторимся, обращайте внимание на то, где устраиваете паркинг.
Пожалуй, самым злокозненным деревом является тополь, не жалеющий ни смолы, ни пуха. Последний, к слову, опасен еще и тем, что забивает радиатор, систему вентиляции и подкапотное пространство, где от повышенных температур может возникнуть самый настоящий пожар. Это как положить кусочек ваты на раскаленную плиту. В общем, держитесь подальше от тополей, если не хотите стать жертвой «Гринписа».
Весьма обильно «обрабатывает» пространство вокруг себя и цветущая липа. Микроскопические капельки создают смолистый слой, который молниеносно засыхает на кузове авто. Смыть его достаточно сложно, но тянуть не стоит, ибо желтые «сверчки» не заставят себя долго ждать. Отдельного внимания заслуживают хвойные породы, чьи выделения довольно смачно сдобрены смолой. А на что она способна, вы уже знаете. Не забываем и про падение шишек, способных вмиг поцарапать кузовное покрытие.
А вот тутовник или шелковица оставляют на поверхности кузова не желтые, а бордовые и фиолетовые пятна, превращая автомобиль в подобие неумелого стайлинг-проекта. Клейкими разводами обернется и стоянка под каштаном, который, к тому же, может легко забросать машину твердыми шипованными плодами. В помощь — мойка и обработка полиролью. Но зачем рисковать, если можно поставить свою легковушку вдали от подобной растительности, не так ли?