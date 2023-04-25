Под какими деревьями категорически нельзя оставлять авто с наступлением тепла

Оставляя на стоянке автомобиль, следует посмотреть, не нависает ли над ним «плакучее» дерево и не растут ли рядом другие растения, способные повредить машину. Да, органика — явление одновременно прекрасное и ужасное. Поэтому во избежание последующих проблем, лучше не бросать любимую «ласточку» близ цветущих зеленых насаждений. Под какими же деревьями категорически не стоит парковать свое авто?

Прежде всего следует сказать, что в зависимости от разновидности дерева, смолы могут распыляться в радиусе до 20 метров. И чем теплее на улице, тем эффективнее (читай — злее) нектар, эфирные масла и прочие биологически активные вещества. Осыпаясь на кузов, они оказывают пагубное воздействие на лакокрасочное покрытие. И если долго не удалять образовавшуюся субстанцию — жди беды в виде зачатков ржавчины.

К тому же, на деревьях перманентно гнездятся птицы, которые не без удовольствия загадят вашу машину, превратив «лакокраску» в коррозию. Более того: при сильных порывах ветра ветки могут сломаться, упав на автомобиль, а при урагане и вовсе завалить дерево на транспортное средство. Перспектива, согласитесь, так себе. А потому, повторимся, обращайте внимание на то, где устраиваете паркинг.