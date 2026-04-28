Звезда шоу «Голос» погиб в ДТП в Южной Каролине

Он впечатлил Уитни Хьюстон и завоевал сердца зрителей. Но жизнь певца оборвалась на трассе. Вечером 25 апреля Дилан Картер, участник 24-го сезона американского шоу «Голос», попал в смертельную автокатастрофу в округе Коллетон штата Южная Каролина. От полученных травм артист скончался. Другие детали ДТП пока не приводятся. Первой о трагедии сообщила некоммерческая организация The Local Voice.

Как пишет русскоязычный новостной порта «Лента"со ссылкой на иностранный «The Sun», автокатастрофа произошла вечером 25 апреля. 26-летний певец получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. О смерти артиста объявила некоммерческая организация The Local Voice, помогающая женщинам с раком. Дилан Картер был ее соучредителем. «С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Дилана Картера, талантливого музыканта и человека, который так много значил для нашего сообщества. Своей музыкой, добротой и улыбкой он объединял людей», — говорится в заявлении.

Дилан Картер принял участие в 24-м сезоне «Голоса» в 2023 году. Он исполнил песню Уитни Хьюстон «I Look to You» и впечатлил жюри. Хотя звездой шоу он не стал, после проекта он активно выступал по стране. Трагическая смерть оборвала его карьеру и жизнь.

