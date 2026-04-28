Пытаясь скрыться, водтель протащил гаишника по асфальту несколько сотен метров

Пьяный шофер покалечил инспектора ДПС

Инспектор подходит к автомобилю, а водитель нажимает на газ. Полицейский хватается за стойку двери, и его тащит по проезжей части несколько сотен метров. Это не сценарий боевика — это суровая реальность Республики Алтай. В Горно-Алтайске сотрудник Госавтоинспекции заметил иномарку, которая опасно маневрировала. У водителя были явные признаки опьянения. На требование предъявить «права» он не реагировал, а затем рванул с места.

Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Пытаясь скрыться, водтель протащил гаишника по асфальту несколько сотен метров

Как сообщило издание «Известия» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, инцидент произошел 27 апреля в Горно-Алтайске. Полицейские остановили автомобиль, который буквально вилял по дороге. У водителя присутствовали явные признаки алкогольного опьянения. На просьбу показать документы мужчина отреагировал неадекватно — он дал по газам.

Инспектор, чтобы помешать нарушителю скрыться, ухватился за стойку двери. Водитель не остановился, набрал скорость и протащил сотрудника по проезжей части несколько сотен метров. Поездка прекратилась, лишь когда лихач потерял управление и наехал на бордюр. От удара полицейский упал на землю и получил травмы. Напарник пострадавшего задержал злоумышленника.

Выяснилось, что у мужчины не было водительских «прав», а сам он был весьма пьян. В отношении задержанного составили шесть административных протоколов, его автомобиль отправили на спецстоянку. Также в действиях водителя полицейские усматрели признаки преступления по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Пьяный «бесправник», решивший уйти от ответственности, едва не убил полицейского. Теперь ему грозит не только штраф, но и реальный срок. Хорошо, что инспектор остался жив. Но водителям, севшим за руль после «огненной воды», эта история вполне может служить предостережением: попытка скрыться от ДПС может закончиться уголовным делом.

