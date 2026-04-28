Пытаясь скрыться, водтель протащил гаишника по асфальту несколько сотен метров

Инспектор подходит к автомобилю, а водитель нажимает на газ. Полицейский хватается за стойку двери, и его тащит по проезжей части несколько сотен метров. Это не сценарий боевика — это суровая реальность Республики Алтай. В Горно-Алтайске сотрудник Госавтоинспекции заметил иномарку, которая опасно маневрировала. У водителя были явные признаки опьянения. На требование предъявить «права» он не реагировал, а затем рванул с места.

Как сообщило издание «Известия» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, инцидент произошел 27 апреля в Горно-Алтайске. Полицейские остановили автомобиль, который буквально вилял по дороге. У водителя присутствовали явные признаки алкогольного опьянения. На просьбу показать документы мужчина отреагировал неадекватно — он дал по газам.

Инспектор, чтобы помешать нарушителю скрыться, ухватился за стойку двери. Водитель не остановился, набрал скорость и протащил сотрудника по проезжей части несколько сотен метров. Поездка прекратилась, лишь когда лихач потерял управление и наехал на бордюр. От удара полицейский упал на землю и получил травмы. Напарник пострадавшего задержал злоумышленника.

Выяснилось, что у мужчины не было водительских «прав», а сам он был весьма пьян. В отношении задержанного составили шесть административных протоколов, его автомобиль отправили на спецстоянку. Также в действиях водителя полицейские усматрели признаки преступления по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Пьяный «бесправник», решивший уйти от ответственности, едва не убил полицейского. Теперь ему грозит не только штраф, но и реальный срок. Хорошо, что инспектор остался жив. Но водителям, севшим за руль после «огненной воды», эта история вполне может служить предостережением: попытка скрыться от ДПС может закончиться уголовным делом.