Пьяного лихача без «прав» задержали после погони со стрельбой в Петербурге

Сотрудники ДПС применили табельное оружие для остановки нарушителя

Инцидент произошел на автодороге «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области, где экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль каршеринга. Инспекторы подали сигнал водителю Renault Kaptur об остановке, однако тот проигнорировал требования и резко увеличил скорость

Александр Проневский

Как сообщает портал «МВД Медиа», лихач не реагировал на законные указания автоинспекторов и создавал аварийные ситуации, подвергая опасности других участников движения. Полицейские, действуя в рамках закона, сперва произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по задним колесам иномарки.

Заблокировать и задержать злоумышленника удалось уже на проспекте Большевиков. За рулем Renault находился 31-летний житель города Пушкина, которого ранее лишили водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии опьянения. Рядом с ним на пассажирском кресле ехал 30-летний приятель — именно он оформил аренду автомобиля через свой аккаунт в сервисе.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель повторно сел за руль в нетрезвом виде. В отношении задержанного составили административные протоколы за невыполнение требования об остановке, управление машиной без «прав» и в состоянии опьянения.

На данный момент дознаватели решают вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». К счастью, в ходе применения оружия никто из участников инцидента не пострадал.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Красноярске пьяный водитель врезался в ломбард при побеге от полиции.

