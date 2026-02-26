Пьяного лихача без «прав» задержали после погони со стрельбой в Петербурге

Инцидент произошел на автодороге «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области, где экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль каршеринга. Инспекторы подали сигнал водителю Renault Kaptur об остановке, однако тот проигнорировал требования и резко увеличил скорость

Как сообщает портал «МВД Медиа», лихач не реагировал на законные указания автоинспекторов и создавал аварийные ситуации, подвергая опасности других участников движения. Полицейские, действуя в рамках закона, сперва произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по задним колесам иномарки.

Заблокировать и задержать злоумышленника удалось уже на проспекте Большевиков. За рулем Renault находился 31-летний житель города Пушкина, которого ранее лишили водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии опьянения. Рядом с ним на пассажирском кресле ехал 30-летний приятель — именно он оформил аренду автомобиля через свой аккаунт в сервисе.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель повторно сел за руль в нетрезвом виде. В отношении задержанного составили административные протоколы за невыполнение требования об остановке, управление машиной без «прав» и в состоянии опьянения.

На данный момент дознаватели решают вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». К счастью, в ходе применения оружия никто из участников инцидента не пострадал.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Красноярске пьяный водитель врезался в ломбард при побеге от полиции.