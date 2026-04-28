Инспекторы ДПС нашли на трассе сбежавшего из соццентра мальчика

Как рассказал сетевой информационный ресурс «Привет Ростов» со ссылкой на источник в региональной Госавтоинспекции, 27 апреля экипаж ДПС планово патрулировал трассу «Ростов — Ставрополь». В какой-то момент полицейские заметили мальчика, который шел один вдоль проезжей части. Они сразу остановили служебный автомобиль, подобрали ребенка и доставили на пост. Мальчик был сильно напуган и голоден. В ходе беседы выяснилось, что мальчик является воспитанником социально-реабилитационного центра. Он попытался сбежать, но в итоге заблудился и вышел на трассу. К счастью, его заметили полицейские. Мальчика передали сотрудникам учреждения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Благодаря бдительности инспекторов ДПС трагедия не случилась. Дети, оказавшись на дороге, находятся в смертельной опасности. Водителям же стоит помнить: если видите ребенка на трассе, не оставайтесь в стороне и позвоните в полицию — возможно, вы спасете ему жизнь.