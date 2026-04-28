Пять медведей устроили «засаду» на трассе в Карелии

В соцсетях появились фотографии, на которых запечатлены пять медведей, прогуливающихся по трассе в Кемском районе Карелии. Гости города обеспокоены, но старожилы поясняют: косолапые здесь ходят каждый год. Маршрут у них постоянный — от 6-го до 14-го километра, вдоль реки и карьера. «Они там живут, никого не трогали. Увидят людей — убегают», — комментируют аборигены. Ранее хищников уже фотографировали на той же трассе: они просто стояли около отбойников и смотрели в сторону мчащихся машин. Случаев нападения не зафиксировано.

Госавтоинспекция призывает водителей не кормить животных и не выходить из автомобилей при внезапной встрече. Но в целом — спокойствие, только спокойствие. Медведи, кажется, считают эту трассу своей. И у них есть на это право — они здесь местные. Власти обещают установить предупреждающие знаки. А водителям советуют не превышать скорость и радоваться, что на дорогах России иногда встречаются такие чудеса природы. Главное — не сигналить. И не пытаться сделать селфи.