В Сызрани ищут бешеную красную «Оку», которая «восстала из мертвых»

В Сызрани разворачивается детектив с оттенком черной комедии. В 2024 году местные жители продали старую красную Оку на разбор. Парни из Старой Рачейки купили её как автохлам, утащили на тросе. Но спустя два года машина «восстала из мертвых» — теперь она на ходу, гоняет по городу и собирает штрафы. За рулем — неизвестная женщина. А все еще числящиеся официальными владельцы получают «письма счастья» и не знают, что делать.

Историей порталу «Маленькая Сызрань» поделилась дочь хозяйки авто: когда старую машину продали на запчасти, договор купли-продажи не оформляли, с учета машину не снимали — не думали, что на «полуживой» Оке кто-нибудь вообще будет ездить. Владелица малолитражки, ее мама, работает по вахтам, уехала в другой город. Но спустя два года на имя женщины вдруг начали приходить штрафы. Судя по приложенным к ним фото, за рулем той самой красной Оки с госномером 384 находится женщина. Автомобиль регулярно нарушает ПДД: штрафов накопилось столько, что к делу подключились судебные приставы.

«Мы не знаем, что делать. Если не получится найти водителя, придется заявлять об угоне», — сетуют экс-владельцы. Они просят помочь найти лихачку и обещают вознаграждение. Основная цель — снять авто с учета, ведь налоги и прочие неприятности ложатся на прежних хозяев. Ирония в том, что Ока, которую сдали на запчасти как мертвую, оказалась живее всех живых. И теперь её «воскрешение» грозит кошельку продавцов.

Инспекторы напоминают: продавая автомобиль, даже если он на последнем издыхании, оформляйте бумаги официально. Иначе он может вернуться к вам в виде штрафов и требований судебных приставов.