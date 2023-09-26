Как, продав машину, без похода в ГИБДД убедиться, что ее сняли с учета

После реализации авто у прежнего его хозяина наступает достаточно нервный период. У нового собственника по закону есть 10 дней на постановку свежеприобретенного ТС на учет в ГИБДД. Однако порой такой гражданин внезапно понимает, что у него, фактически, в руках оказалась машина, зарегистрированная на другого человека. Ответственность за нарушения ПДД, которые он совершит за ее рулем перед объективами камер фиксации, свалится на прежнего владельца. Да и налоги начисляются тоже на него — пока не произойдет официальная перерегистрация.
Осознание подобного рода безнаказанности толкает недалеких «рулевых» на неадекватное поведение на дороге, после которого «письма счастья» от начинают буквально сыпаться на голову человеку, недавно продавшему свою «ласточку». Оказаться в подобной ситуации не хочется никому, понятное дело. Поэтому некоторые — особенно продвинутые — автолюбители по истечении 10 рабочих дней с даты оформления договора купли-продажи, топают в ближайшее регистрационное отделение ГАИ чтобы уточнить: как там обстоят дела с "бывшей'.
Если выясняется, что она все еще зарегистрирована на старого владельца, многие предпочитают официально уведомить автоинспекцию о переходе прав собственности на ТС — чтобы впредь все возможные претензии направлялись в адрес нового хозяина.
Но большинству продавших свои авто лень ходить по полицейским участкам. Они надеются на добросовестность новых владельцев. О чем нередко сильно сожалеют, начиная получать чужие штрафы. Среди таких «лентяев» практически никто не знает, что проверить, снята ли их бывшая машина с учета, можно не выходя из дома — через интернет.
Для этого заходим на официальный сайт ГИБДД — гибдд.рф. Там находим раздел «Проверка автомобиля». Вводим в соответствующее «окошко» VIN-номер машины — его можно взять из договора купли-продажи. И нажимаем кнопку «запросить сведения о периодах регистрации». Когда сайт работает нормально и не «висит», то через несколько секунд он выдаст информацию о дате последней операции переоформления ТС. Если она произошла после продажи машины, значит все в порядке: новый владелец переписал ее на свое имя.
В случае, когда этого не произошло, последней операцией будет показываться та, когда экс-владелец сам когда-то регистрировал ТС на свое имя. Обнаружив сей факт, следует как минимум напрячься и связаться с «товарищем», которому вы вроде как продали машину и потребовать от него исполнить букву закона. Либо можно сразу, без «разговоров о важном», заполнить сайте Госуслуг специальную форму, приложив фото договора купли-продажи и официально снять там с себя бремя владения ставшим уже чужим ТС.