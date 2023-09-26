Как, продав машину, без похода в ГИБДД убедиться, что ее сняли с учета

После реализации авто у прежнего его хозяина наступает достаточно нервный период. У нового собственника по закону есть 10 дней на постановку свежеприобретенного ТС на учет в ГИБДД. Однако порой такой гражданин внезапно понимает, что у него, фактически, в руках оказалась машина, зарегистрированная на другого человека. Ответственность за нарушения ПДД, которые он совершит за ее рулем перед объективами камер фиксации, свалится на прежнего владельца. Да и налоги начисляются тоже на него — пока не произойдет официальная перерегистрация.

Осознание подобного рода безнаказанности толкает недалеких «рулевых» на неадекватное поведение на дороге, после которого «письма счастья» от начинают буквально сыпаться на голову человеку, недавно продавшему свою «ласточку». Оказаться в подобной ситуации не хочется никому, понятное дело. Поэтому некоторые — особенно продвинутые — автолюбители по истечении 10 рабочих дней с даты оформления договора купли-продажи, топают в ближайшее регистрационное отделение ГАИ чтобы уточнить: как там обстоят дела с "бывшей'.

Если выясняется, что она все еще зарегистрирована на старого владельца, многие предпочитают официально уведомить автоинспекцию о переходе прав собственности на ТС — чтобы впредь все возможные претензии направлялись в адрес нового хозяина.