Школьникам пришлось сесть за руль автобуса, когда водитель потеряла сознание

Обычный школьный рейс превратился в испытание для 40 детей. Водитель в Миссисипи неожиданно потеряла сознание из-за приступа астмы. Автобус начал вилять по шоссе. Но ученики не растерялись: один схватился за руль, другой нажал на тормоз, третья вызвала медиков. В итоге автобус удалось вывести на разделительную полосу и остановить. Никто не пострадал. А герои получили обед в ресторане и благодарность директора.

Как сообщает французское «Ле Фигаро», инцидент произошел 22 апреля в американском штате Миссисипи. Автобус только отъехал от средней школы Хэнкок, в нем находились около 40 учеников. У 46-летней водительницы Лии Тейлор случился приступ астмы. Она потянулась за ингалятором, но потеряла сознание, не успев воспользоваться им.

Один из учеников заметил, что автобус начало бросать из стороны в сторону. Не медля ни секунды, он бросился к рулю и попросил других вызвать помощь. Второй ученик нажал на тормозную педаль. Вдвоем они выровняли машину, вывели на разделительную полосу и включили стояночный тормоз. Одна из девочек вызвала скорую, а другая, заметив в руке у водителя ингалятор, помогла ей сделать вдох. Вскоре приехали медики, и Лия Тейлор полностью пришла в себя. «Я благодарна ученикам, — позже признала она. — Они спасли меня и всех пассажиров».

На следующий день в школе провели торжественное мероприятие в честь героев. Скоро их ждет обед в любом ресторане на выбор. «То, что они сделали, потребовало мужества, — похвалил директор школы. — Они не стали ждать взрослых, а взяли дело в свои руки. Это говорит об их характере».

Настоящий командный дух и смелость помогли детям предотвратить катастрофу. Эти подростки доказали, что возраст не помеха для самообладания и героического поступка.