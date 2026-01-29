11-летний ребенок спас отца, потерявшего сознание за рулем

Инцидент произошел в районе Кеннеди-Таун в Гонконге. 47-летний мужчина вместе с сыном двигался по Шинг Сай Роуд. Во время поворота на Сэндс-Стрит его состояние внезапно ухудшилось, и он потерял сознание.

Мальчик не растерялся и взял контроль над машиной на себя

Как сообщает издание Mothership, находившийся в это время на переднем пассажирском сидении мальчик немедленно схватился за руль, попытавшись взять на себя контроль над движущимся автомобилем. Машина продолжала движение еще около ста метров, пока на перекрестке не задела минивэн и не врезалась в дорожное ограждение, что привело к окончательной остановке транспортного средства.

К счастью, благодаря быстрой реакции ребенка в результате произошедшего никто не пострадал. Медики оперативно доставили отца мальчика в ближайшую больницу для обследования. На данный момент полиция проводит расследование всех обстоятельств аварии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что 12-летний мальчик спас маму, которая потеряла сознание за рулем.