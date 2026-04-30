Полиция задержала подростка-рецидивиста на мотоцикле без номерных знаков

Видимо, у парня такая карма: ему не везет ни с автомобилем, ни с мотоциклом, ни с законом. Его постоянно ловят сотрудники ДПС. Сегодня в Усть-Куте инспекторы заметили мотоциклиста без шлема и госномера. Остановили. За рулем оказался 17-летний подросток — без «прав», без документов. И это не первый его «тест-драйв».

Как передает краевая редакция медиаплатформы «IrkutskMedia», инцидент произошел во время патрулирования в Усть-Куте. Полицейские заметили мотоцикл без госзнака и водителя без шлема. При проверке выяснилось, что за рулем — 17-летний подросток, у которого нет ни «прав», ни документов на транспортное средство. Отсутствие экипировки — дополнило «картину». Более того, этот парень ранее уже привлекал внимание Госавтоинспекции: он попадался на управлении автомобилем ВАЗ-2106, принадлежащим его совершеннолетнему другу.

В отношении юноши составлено шесть административных протоколов. С ним и его матерью проведена профилактическая беседа. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителю предстоит выплатить штраф за передачу управления транспортом несовершеннолетнему. Сам мотоцикл эвакуирован на штрафплощадку.

Наверное, парню просто стоит немного потерпеть и вырасти. А по достижении совершеннолетия — нормально выучиться вождению, сдать экзамен и получить заветное водительское удостоверение. Тогда и ездить можно будет законно, и полиция не будет ловить каждый раз. А пока — очередное «не прокатило». Подростковое желание прокатиться без прав и шлема, конечно, понятно. Но закон — есть закон. Да и карма, очевидно, не на стороне нарушителей.