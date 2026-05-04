Три пассажира покалечились в автобусе, который попал в ДТП под Кировом

Под Кировом рейсовый автобус ГАЗ и легковая Toyota Camry не поделили трассу у деревни Логуново. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу, а у маршрутки оторвало часть кабины вместе с правой фарой. Удар пришелся в самое удаленное от пассажиров место. Но и этого хватило, чтобы травмировать троих, ехавших в автобусе.

Как сообщает сетевое издание «Город Киров», ДТП случилось в минувшее воскресенье около полудня на трассе между Кировом и Слободским. Рейсовый автобус ГАЗ столкнулся с автомобилем Toyota Camry. От удара иномарка вылетела в кювет и опрокинулась на крышу. У автобуса оторвало правую фару вместе с частью кабины. По счастливой случайности, удар пришелся по месту, удаленному от пассажиров. Тем не менее, три человека получили травмы: две пожилые женщины и восьмилетний мальчик. Водители обоих транспортных средств, судя по всему, отделались испугом.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Устанавливается, кто из водителей нарушил правила и спровоцировал столкновение. По предварительной информации, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Хорошо, что никто не погиб. Восьмилетний ребенок сейчас в больнице, две пожилые женщины также получили помощь медиков. На трассе между населенными пунктами нужно быть особенно внимательными. Одна ошибка — и под удар попадают ни в чем не повинные пассажиры, включая детей.