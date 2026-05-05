8-летняя девочка на велосипеде врезалась в прицеп в Воронежской области

В посёлке Новохоперский 8-летняя девочка на велосипеде ехала по автомобильной дороге параллельно с ВАЗ-212140 с прицепом. В какой-то момент она «вильнула» передним колесом и задела тележку. Неудачный маневр стал причиной аварии.

Как сообщил портал «Новости Воронежа», ДТП произошло накануне около дома №13 по улице Хлебной. 45-летний местный житель управлял автомобилем ВАЗ-212140 с прицепом. В попутном направлении ехала 8-летняя девочка на велосипеде STINGER. По предварительным данным, ребенок не справилась с управлением и сместилась в сторону прицепа. Переднее колесо велосипеда зацепилось за прицеп, после чего девочка упала. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Безопасность детей на дороге зависит не только от водителей, но и от навыков самих юных участников движения. Родителям стоит объяснять детям, что держаться близко к автомобилям опасно. Уж тем более в условиях сельских территорий, где и без автомобильных дорог хватает простора для путешествий на велосипеде.