Мужчина решил проучить автохама, но получил по лицу и напугал своих же детей

Вечерний Воронеж, перекресток улиц Лизюкова и 60-й Армии. Автомобиль с детьми в салоне едва не столкнулся с черной Mazda CX-5, которая резко его подрезала. Водитель успел среагировать и избежал ДТП, но решил догнать обидчика — и поплатился.

Как пишет сетевой ресурс ГТРК «Воронеж», пострадавший водитель рассказал в социальных сетях, что после того как он догнал подрезавшую его машину, из Mazda вышел водитель и без объяснений попытался вырвать крышку люка бензобака его автомобиля, а затем нанес несколько ударов по кузову. Вышедший из иномарки пассажир также ввязался в разборку — через окно легковушки он несколько раз ударил водителя. Тот, впрочем, не растерялся и применил перцовый баллончик, чтобы остановить нападавших.

Конфликт произошел у торгового центра «Арена» вечером 4 мая. В салоне автомобиля потерпевшего находились дети. К счастью, они не пострадали, но сам водитель получил травмы. Запись произошедшего распространилась в сети. Полиция наверняка заинтересуется этим инцидентом.

Давно известно, что агрессия на дороге — не лучший способ решения проблем. Но даже в эмоциях не стоит ввязываться в опасную конфронтацию.