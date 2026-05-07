Доставщик на фургоне украл и убил 7-летнюю девочку

В тот декабрьский день семилетняя Афина Стрэнд из техасского городка Парадайз с нетерпением ждала рождественского сюрприза. Дверь открыл не Санта. Человек в форме FedEx протянул коробку с куклами Барби — на ней было написано: «Ты можешь быть кем угодно». А через несколько минут девочка уже кричала внутри его фургона. То, что записали камеры и диктофон, позже заставило плакать даже видавших виды присяжных.

Трагической историей поделилось новостное подразделение американской телевизионной сети «ABC». Во вторник 5 мая суд Форт-Уэрта штат Техас приговорил 34-летнего Таннера Хорнера к смертной казни. Бывший водитель компании-доставщика «FedEx» ранее признал себя виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами — он похитил семилетнюю Афину Стрэнд прямо во время доставки рождественского подарка. И уже в своем фургоне задушил Как сообщается в материалах дела, тело девочки нашли через два дня после пропажи.

В течение месяца присяжные заслушивали показания свидетелей и изучали доказательства, включая аудиозапись последних минут жизни ребенка, сделанную внутри фургона Хорнера. На записи слышно, как девочка плачет, спрашивает: «Зачем ты это делаешь?», а затем кричит. Подсудимый приказывает ей замолчать, угрожая сделать больно, и просит раздеться. На той же записи Афина произносит леденящие душу слова: «Моя мама говорит, что я не могу так поступать с кем-либо. И ты тоже не можешь так поступать со мной».

Судебно-медицинский эксперт подтвердил: смерть наступила от ударов тупым предметом и последующего удушения. Прокурор Джеймс Стейнтон назвал версию защиты о том, что Хорнер якобы случайно сбил девочку фургоном, а затем убил в панике, ложью. Адвокат же настаивал на смягчении наказания — он ссылался на аутизм подсудимого, психические заболевания и отравление свинцом в детстве, прося пожизненного заключения. Присяжные, однако, сочли, что Хорнер представляет постоянную угрозу для общества и ничто не оправдывает замену смертной казни на тюремное заключение. Судья зачитал приговор, а сам осужденный не проявил никаких эмоций. Семья Афины покидала зал суда в слезах.

Эта история, увы, не о дорожном происшествии или нарушении правил. Она о том, как человек, работа которого доставлять радость, превратил рождественский подарок в кошмар. Суд в Техасе вынес высшую меру наказания, но никакой приговор не вернет семилетнюю Афину. Ее последние слова должны быть услышаны каждым, кто еще сомневается, в каком мире мы живем.