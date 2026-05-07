Мужчина решил обновить свою «Нексию»: угнал такую же свежую и перевесил регзнаки

У каждого автомобилиста бывает момент, когда он смотрит на чужую машину и думает: «Вот бы мне такую же». Обычно это заканчивается вздохом. Но 25-летний житель Воронежа пошел другим путем. Он просто взял и... обновил свой автопарк методом ночного угона.

Деталями истории поделилось сетевое издание «Новости Воронежа». В конце апреля на улице Дорожной в Воронеже пропал автомобиль Daewoo Nexia, принадлежавший 54-летнему мужчине. Оперативники быстро вышли на след похитителя. Им оказался 25-летний местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. На допросе задержанный признался: причина преступления — банальная зависть.

У самого парня была точно такая же модель Daewoo Nexia, но стоявшая возле дома чужая машина выглядела новее, ухоженнее и явно привлекательнее. Тогда он решил исправить эту «несправедливость» самым прямым способом.

Ночью воронежец подошел к чужой иномарке, отжал верхний угол водительской двери, проник в салон, «по-гангстерски» завел двигатель и уехал. Дальше начался этап «тюнинга». Чтобы замести следы, угонщик заменил на собственные государственные регистрационные номера чужой машины и самостоятельно затонировал стекла. Похоже, он искренне верил, что эти нехитрые манипуляции превратят угнанный автомобиль в его собственную машину.

Однако сотрудники уголовного розыска оказались внимательнее, чем предполагал преступник. Личность злоумышленника установили, его задержали. Теперь в отношении воронежца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый отправлен под стражу, а свобода покинет его на срок до пяти лет.

Конечно, каждому хочется ездить на более новой, чистой и ухоженной машине. Но обычно для этого продают старую и доплачивают. А не угоняют чужую и не пытаются замаскировать её под «свою». Увы, полиция оказалась не в восторге от такого «обновления». Теперь парню предстоит долгий перерыв в вождении — в колонии общего режима. Будем надеяться, что там он найдет способ «обновить» свою жизнь, хотя... вряд ли это будет так же «оригинально».