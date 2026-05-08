Пьяный водитель на Toyota Land Cruiser Prado протаранил 12 машин во дворе

Ночь, двор, спящие окна многоэтажек. Невесть откуда взявшийся внедорожник вдруг врезается в припаркованные автомобили жителей, как в кегли — раз, два, пять, десять... Владельцы спят и не знают, что утром их встретит не «ласточки», а груда металла.

Как пишет краевой сетевой информационный ресурс «41 Регион», ночью 6 мая в Петропавловске-Камчатском во дворе многоэтажек на улице Савченко произошел массовый наезд на припаркованные автомобили. Около 2:30 водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, предположительно находившийся в состоянии опьянения, протаранил не менее 12 машин.

Остановить нарушителя удалось двум молодым людям, которые в это время находились во дворе. Они удержали водителя до приезда полиции. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Обстоятельства случившегося устанавливаются, информация уточняется.

Нетрезвый водитель за рулем — это всегда лотерея, в которой ставки — чужие жизни и имущество. Самое страшное в такой ситуации даже не сам ущерб, а уверенность пьяного человека в том, что ему все сойдет с рук. Он садится за руль, крушит всё вокруг и искренне верит, что просто уйдет от ответа. К счастью, иногда находятся те, кто не дает этому случиться. Безнаказанность порождает повторные преступления, а своевременное вмешательство — единственное, что удерживает хаос в рамках. Выпил — не садись за руль. А если сел и натворил дел — плати по счету. Без вариантов.