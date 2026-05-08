Неадекватная женщина с торопом набросилась на чужие авто в Екатеринбурге

Весенняя ночь в уральской столице. Тишину спальных кварталов внезапно разорвал металлический лязг и звон разбитых стекол. Неизвестная дама самым настоящим большим топором принялась крушить стоящие во дворе автомобили. Очевидцы не решались выйти из квартир на защиту своего транспорта — но крики не останавливали разбушевавшуюся даму.

В отдел полиции Орджоникидзевского района один за другим посыпались тревожные звонки. Очевидцы сообщали о неадекватной женщине, которая устроила ужасный переполох. Экипажи патрульно-постовой службы выехали незамедлительно и задержали «ночного берсерка» по горячим следам.

Как уточнило информационное агентство «Ура.ру», ссылаясь на официального представителя ГУ МВД Свердловской области, разбушевавшейся горожанкой оказалась 28-летняя из Верхней Пышмы. В её «послужном списке» уже значилась судимость за кражу, полученная в 2022 году. Однако в ту ночь женщиной двигала не жажда мести или злость.

Сотрудники полиции доставили нарушительницу в городскую больницу №23. Медики, осмотрев пациентку, пришли к выводу: причина её агрессивного «перфоманса» — не алкогольное или наркотическое опьянение, а серьёзное расстройство психики. Вместо изолятора временного содержания женщина — уже без топора — отправилась в специализированное медицинское учреждение, где ей попробуют вернуть утраченную связь с реальностью. Владельцам повреждённых машин теперь предстоит долгая возня со страховыми компаниями и ремонтом.

Весна — традиционное время обострений. Хорошо, когда очередной приступ закончился разбитыми фарами, а не чьей-то кровью. Всякое ведь бывает...