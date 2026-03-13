В Красноярске задержали «борца» с неправильно припаркованными машинами

Как сообщает издание «Запад 24», вооружившись шилом, злоумышленник «объявил войну» неправильно стоявшим, по его мнению, автомобилям. Во время утренних пробежек он протыкал колеса и царапал кузова машин, которые мешали нарушителю на тротуарах и газонах. С января по март в полицию поступило всего 9 сообщений от жителей Северного района, однако позже выяснилось, что реальное число жертв достигло 35 — автовладельцы обращались в полицию в разные сроки.
Стражи порядка провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили личность подозреваемого, 43-летнего местного жителя. На данный момент следствие рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по статье об умышленном повреждении чужого имущества.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Волгограде ищут мужчину, который разбил трубой автомобиль после спора о парковке.