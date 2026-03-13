В Красноярске задержали «борца» с неправильно припаркованными машинами

В микрорайоне Северный города Красноярска полиция задержала 43-летнего местного жителя, который с января по март 2026 года повредил несколько десятков автомобилей.

Как сообщает издание «Запад 24», вооружившись шилом, злоумышленник «объявил войну» неправильно стоявшим, по его мнению, автомобилям. Во время утренних пробежек он протыкал колеса и царапал кузова машин, которые мешали нарушителю на тротуарах и газонах. С января по март в полицию поступило всего 9 сообщений от жителей Северного района, однако позже выяснилось, что реальное число жертв достигло 35 — автовладельцы обращались в полицию в разные сроки.

Стражи порядка провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили личность подозреваемого, 43-летнего местного жителя. На данный момент следствие рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

