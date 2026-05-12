В России бесследно пропали еще две фуры с опасными пчелами из Узбекистана

Месяц назад в России потерялась фура с 1728 южными пчёлами, не прошедшими карантин. Теперь — ещё два большегруза. Агрессивные переносчики инфекций свободно разъезжают по трассам.

Никто не знает, где они, куда и зачем их везли

Как пишет «SHOT», две фуры с пчёлами из Узбекистана въехали в Россию через пункт пропуска в Челябинской области, после чего водители проигнорировали требование доставить груз в карантинную зону. Сейчас их ищут в Оренбургской области.

Южные насекомые опасны: они являются скрытыми переносчиками инфекций и паразитов, способных уничтожить российские пасеки. Кроме того, узбекские пчёлы агрессивнее местных, их укусы могут вызвать анафилактический шок. Нелегальный ввоз объясняют дешевизной и более ранней готовностью к медосбору. Но в условиях непростых геополитических реалий нельзя исключать любые версии — от банальной контрабанды до целенаправленной диверсии.

Пчёлы-нелегалы — это не просто контрабанда, а реальная угроза экосистеме и здоровью людей. Остаётся надеяться, что пропавшие фуры найдут до того, как станет слишком поздно.