Перевернувшийся на трассе грузовик ненароком выпустил миллион пчел

Если бы не оперативные действия пчеловодов, которые съехались со всего штата Теннесси, миллионный рой, вырвавшийся из перевернувшегося пикапа, мог «прописаться» в ближайшем населенном пункте. Угроза для жителей оказалась бы серьезной — массовые укусы, паника и смертельный риск для аллергиков. Но специалисты в защитных костюмах быстро локализовали ЧП. Ирония в том, что местная деревня, возможно, озолотилась бы на таком количестве дикого меда. Но безопасность людей оказалась важнее.

Как сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на New York Post, на трассе I-40 в Ноксвилле штата Теннесси перевернулся пикап с прицепом, перевозивший примерно миллион пчел. Рой вырвался на свободу и заполнил проезжую часть. Движение пришлось остановить, водителям рекомендовали не выходить из машин.

Угроза была не только для автомобилистов. Рой мог «расселиться» в окрестных лесах и полях, а затем — в ближайшем населенном пункте. Это создало бы реальную опасность для жителей: массовые укусы, особенно для аллергиков, могли привести к госпитализациям и даже летальным исходам. Чтобы предотвратить такое развитие событий, на место оперативно прибыли пчеловоды со всего штата. В защитной экипировке они начали собирать пчел и выводить их из опасной зоны. Благодаря слаженным действиям движение восстановили, а поврежденный автомобиль эвакуировали.

Причины аварии выясняются. Но ирония заключается в том, что местная деревня, расположенная рядом с трассой, могла бы озолотиться: миллион пчел дал бы тонны мёда, воска и прополиса. Однако безопасность людей — важнее гипотетической прибыли. Теперь пчелы, скорее всего, вернутся к ожидающим их пасечникам. А водители, проезжая I-40, еще долго будут вспоминать этот «медовый» инцидент.

Подобный инцидент с пчелами, к слову, уже случался в Соединенных Штатах Америки — ранее «АвтоВзгляд» рассказывал, как неподалеку от границы с Канадой водитель фуры, перевозившей около 30 тонн ульев, не вписался в поворот — машина опрокинулась, и почти 14 миллионов медоносных пчел вырвались на свободу.