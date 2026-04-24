2

Перевернувшийся на трассе грузовик ненароком выпустил миллион пчел

ЧП произошло в одном из штатов США — аварию уже окрестили «медовой»

Если бы не оперативные действия пчеловодов, которые съехались со всего штата Теннесси, миллионный рой, вырвавшийся из перевернувшегося пикапа, мог «прописаться» в ближайшем населенном пункте. Угроза для жителей оказалась бы серьезной — массовые укусы, паника и смертельный риск для аллергиков. Но специалисты в защитных костюмах быстро локализовали ЧП. Ирония в том, что местная деревня, возможно, озолотилась бы на таком количестве дикого меда. Но безопасность людей оказалась важнее.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Как сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на New York Post, на трассе I-40 в Ноксвилле штата Теннесси перевернулся пикап с прицепом, перевозивший примерно миллион пчел. Рой вырвался на свободу и заполнил проезжую часть. Движение пришлось остановить, водителям рекомендовали не выходить из машин.

Угроза была не только для автомобилистов. Рой мог «расселиться» в окрестных лесах и полях, а затем — в ближайшем населенном пункте. Это создало бы реальную опасность для жителей: массовые укусы, особенно для аллергиков, могли привести к госпитализациям и даже летальным исходам. Чтобы предотвратить такое развитие событий, на место оперативно прибыли пчеловоды со всего штата. В защитной экипировке они начали собирать пчел и выводить их из опасной зоны. Благодаря слаженным действиям движение восстановили, а поврежденный автомобиль эвакуировали.

Причины аварии выясняются. Но ирония заключается в том, что местная деревня, расположенная рядом с трассой, могла бы озолотиться: миллион пчел дал бы тонны мёда, воска и прополиса. Однако безопасность людей — важнее гипотетической прибыли. Теперь пчелы, скорее всего, вернутся к ожидающим их пасечникам. А водители, проезжая I-40, еще долго будут вспоминать этот «медовый» инцидент.

Подобный инцидент с пчелами, к слову, уже случался в Соединенных Штатах Америки — ранее «АвтоВзгляд» рассказывал, как неподалеку от границы с Канадой водитель фуры, перевозившей около 30 тонн ульев, не вписался в поворот — машина опрокинулась, и почти 14 миллионов медоносных пчел вырвались на свободу.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует