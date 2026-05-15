Водитель такси устроил 8-летней пассажирке фотосессию без ее согласия

Отец заказал такси с детским креслом для восьмилетней дочери. Водитель сам усадил девочку на переднее сиденье, начал расспрашивать про школу, предложил поиграть, а под конец сделал фото на память.

Как сообщает сетевое издание «Сиб.фм», неприятный инцидент произошел недавно в Новосибирске. Александр вызвал такси с детским тарифом для своей 8-летней дочери Вики. Водитель прибывшей машины самостоятельно посадил девочку на переднее сиденье, где было установлено кресло. Это уже вызвало у ребенка тревогу — раньше она всегда ездила сзади.

В пути мужчина вел себя навязчиво: спрашивал, где учится, в каком классе, предлагал поиграть в игры, загадывал загадки, угостил конфетой. Затем показал на телефоне видео, как в его машине ехали другие дети и пели песни. Кульминацией стало предложение сфотографироваться «на память». Отец, находившийся на связи с дочерью, был возмущен. Водитель сделал снимок, не получив разрешения родителей.

Александр обратился в службу поддержки агрегатора. В компании подтвердили: фотографировать клиентов запрещено, водитель нарушил правила. Начата проверка. Если выявят ещё нарушения, информацию передадут в полицию. Сама девочка призналась отцу: «Мне было страшно, не понравилось, что посадили на переднее сиденье».

Такси с детским тарифом должно ассоциироваться с безопасностью, а не с тревогой. Засыпать девочку личными вопросами, а потом еще и фотографировать — это уже перебор. Хорошо, что отец оказался бдительным и не спустил ситуацию на тормозах. А водителю, прежде чем включать режим «добрый дядя», стоит выучить главное правило: работа таксиста — везти, а не снимать кино. Надеемся, агрегатор сделает выводы. А остальным родителям совет: даже с детским тарифом будьте начеку. И, если возможно, сопровождайте детей.