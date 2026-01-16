Дорожный конфликт с таксистом закончился массовой дракой в Москве

Все началось с того, что водитель «Газели» совершил опасный маневр прямо перед машиной такси. В салоне легковушки в тот момент находились мужчина, его жена и малолетний ребенок.

Как сообщает телеграм-канал «112», таксист в ответ совершил аналогичный маневр, после чего оба транспортных средства остановились у обочины трассы. Из грузовика выбежали двое мужчин, которые набросились на владельца легкового авто и начали его избивать. Оставшиеся в машине дочь и ее мама испытали сильнейший шок от увиденного.

Несколько человек, находившихся в тот момент неподалеку, оперативно отреагировали и остановили агрессоров, избивавших таксиста. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу разгоревшегося конфликта пока не поступало.

