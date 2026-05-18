Водитель Toyota Corolla порезал ухо оппоненту в дорожном конфликте в Петербурге

Утро в Выборгском районе. Поток машин, привычные пробки. Кто-то кого-то подрезал, кто-то не включил поворотник. Обычный, в общем-то, дорожный конфликт. Но в этот раз все пошло не по сценарию: водитель Toyota Corolla вышел из машины с ножом.

Теперь агрессор будет сидеть не в пробках, а в изоляторе

Как сообщает полиция Северной столицы, инцидент произошёл на проспекте Энгельса. 31-летний петербуржец обратился за медицинской помощью с резаной раной уха. По его словам, мужчину покалечил водитель японской иномарки, с которым они не поделили дорогу.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого — 47-летнего мужчину. Нож, которым он размахивал, был изъят. Пострадавшему медики обработали рану и отпустили домой — госпитализация, к счастью, не потребовалась. Однако за содеянное водителю Toyota Corolla придется ответить. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В порядке ст. 91 УПК РФ фигурант водворен в ИВС, меру пресечения ему определит суд.

Спор на дороге — не повод хвататься за нож. Хорошо, что пострадавший отделался легкой травмой. А водитель «японца», вероятно, теперь на своей шкуре узнает, что за хулиганство с холодным оружием дают реальные сроки. Да и сидеть в ИВС в ожидании приговора — это вам не в пробке стоять.