Парень с ножом напал на курсанта МВД в служебном автомобиле в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел 12 марта на улице Ольги Берггольц. Сотрудники полиции вместе с проходившим практику курсантом задержали подозреваемого в совершении преступления и посадили его в авто для проверки документов.

Как сообщает телеграм-канал «112», внезапно молодой человек вытащил нож и несколько раз ударил курсанта, который в тот момент находился вместе с ним в салоне. Нападавшего задержали на месте событий, оперативно прибывшие на место медики доставили пострадавшего в ближайшую больницу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На данный момент мужчина находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что сотрудник Госдепа США с ножом напал на людей во время дорожного конфликта.