Мужчина распылил два перцовых баллончика в салон соседней машины в пробке

Стоять в пробке — испытание для нервов. Но одно дело — сигналить, ругаться или показывать неприличные жесты. И совсем другое — достать средство для самообороны. Уровень агрессии на дорогах Краснодара перешёл все мыслимые границы: водитель опрыскал чужой салон перцовым газом.

Как сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар» со ссылкой на городское УМВД, инцидент произошел вечером накануне на улице Восточно-Кругликовской. В плотном потоке машин мужчина внезапно распылил содержимое двух перцовых баллончиков в окно соседнего авто. 44-летний водитель и 38-летняя пассажирка получили ожоги лица и глаз. Им потребовалась медицинская помощь. Полиция устанавливает личность агрессора. Мотивы его поступка пока не разглашаются.

Конфликты на дорогах были, есть и будут. Но когда вместо слов используется химическое вещество, это уже не хамство, а уголовщина. Русская дорога всегда славилась своей непредсказуемостью, но неужели мы дошли до того, что решаем споры перцовкой? Культура вождения в стране падает ниже плинтуса. Обида или злость — не оправдание для атаки на людей. Хочется верить, что полиция найдёт этого «героя».