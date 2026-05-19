Перестрелка в подмосковной Трехгорке случилась из-за автомойки

Причиной вооруженного конфликта в Одинцовском округе Московской области, где вечером 18 мая пострадали три человека, стал коммерческий спор вокруг объекта бытового обслуживания. Он разгорелся из-за автомойки в микрорайоне Трехгорка.

Как стало известно «МК», помещение принадлежит сорокалетнему выходцу из Азербайджана. Некоторое время назад он заключил договор аренды с гражданином России, уроженцем Северо-Кавказского федерального округа. Позднее собственник выяснил, что объект сдали в субаренду без его ведома и согласия.

Этот факт вызвал возмущение владельца, и он выдвинул требование освободить занимаемую площадь, но арендатор категорически отказался. Для разрешения спорной ситуации хозяин автомойки отправился на улицу Чистяковой в компании брата и знакомого, занимающегося торговлей плодоовощной продукцией.

Диалог быстро перерос в потасовку с применением оружия. У одного из оппонентов при себе имелся травматический пистолет, из которого он открыл огонь. В итоге ранения получил собственник помещения и его спутники.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. Шестерых участников стычки в возрасте от 36 до 43 лет доставили в территориальный отдел МВД для разбирательства — их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело.