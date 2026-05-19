Пьяный сосед избил пенсионеров, повредил машины и протаранил дом из-за замечания

Спросонья хозяева вышли с лопатой, чтобы прогнать обнаглевшего мужчину. А через несколько минут их дом уже содрогался от ударов автомобиля. Что же послужило началом этого кошмара? Пьяный сосед решил справить нужду под их окном.

Как сообщает портал «URA.RU» со ссылкой на материалы суда, инцидент произошёл в августе 2024 года в одном из сел Курганской области. Мужчина, всю ночь распивавший спиртное, возвращался под утро домой. Остановился у соседского дома, чтобы справить естественную надобность. Возмущенные пенсионеры сделали ему замечание. Завязалась перебранка, хозяева вооружились лопатой, чтобы прогнать хулигана.

В ответ дебошир накинулся на них, избил пожилых людей, отобрал лопату, затем сел в свой автомобиль и начал таранить дом. Въехал в ворота, разнес палисадник. Выскочил из машины и лопатой разбил окно спальни, где спал малолетний внук соседей. После этого принялся крушить припаркованные неподалеку автомобили — повреждения получили два транспортных средства.

Испуганная соседская девочка вызвала полицию и спрятала избитых пенсионеров у себя во дворе. Буйного соседа задержали. Суд приговорил его к пяти годам колонии, а также обязал выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда.