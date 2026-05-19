Пьяный сосед избил пенсионеров, повредил машины и протаранил дом из-за замечания

Как сообщает портал «URA.RU» со ссылкой на материалы суда, инцидент произошёл в августе 2024 года в одном из сел Курганской области. Мужчина, всю ночь распивавший спиртное, возвращался под утро домой. Остановился у соседского дома, чтобы справить естественную надобность. Возмущенные пенсионеры сделали ему замечание. Завязалась перебранка, хозяева вооружились лопатой, чтобы прогнать хулигана.
В ответ дебошир накинулся на них, избил пожилых людей, отобрал лопату, затем сел в свой автомобиль и начал таранить дом. Въехал в ворота, разнес палисадник. Выскочил из машины и лопатой разбил окно спальни, где спал малолетний внук соседей. После этого принялся крушить припаркованные неподалеку автомобили — повреждения получили два транспортных средства.
Испуганная соседская девочка вызвала полицию и спрятала избитых пенсионеров у себя во дворе. Буйного соседа задержали. Суд приговорил его к пяти годам колонии, а также обязал выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда.