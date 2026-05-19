Мужчина зубами пытался угнать мотоцикл Yamaha в Санкт-Петербурге

Угнать мотоцикл — полдела. Гораздо сложнее его завести. Один горе-похититель нашел оригинальный способ: он перекусил провода зажигания... собственными зубами. Однако японская техника не оценила «стоматологических» приемов.

Он мог бы просто укатить красный байк, но хотелось езды

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга накануне был утвержден обвинительный акт в отношении 24-летнего местного жителя. Мужчина, уже имевший судимость, обвиняется по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

По версии следствия, ночью 14 ноября 2024 года у дома на улице Маршала Захарова он похитил красный мотоцикл Yamaha. Докатив байк до соседнего здания, угонщик попытался запустить двигатель. Для этого он вцепился зубами в провода зажигания и перекусил их. Мотоцикл не завелся. Бросив транспорт у подъезда, злоумышленник скрылся. Владелец обнаружил Yamaha, но попытки завести провалились из-за перекушенных проводов.

Мужчина купил байк в 2023 году за 150 тысяч рублей, и вынужденный ремонт обошелся ему в 55 тысяч. Дело направлено в Красносельский районный суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, причем отягчающим обстоятельством станет предыдущая судимость угонщика. И вместо того чтобы получить трофей, он заработал уголовное дело.