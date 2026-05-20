Известный музыкант попал в серьезное ДТП в Горно-Алтайске

Пение под собственный аккомпанемент на аккордеоне за рулем велосипеда на ходу и тысячи километров дорог принесли ему славу. Но в этот раз музыка не уберегла от беды.

На въезде в Горно-Алтайск велосипедист проигнорировал красный свет и правило спешиваться на «зебре». Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, ДТП случилось вечером 18 мая в районе стелы на въезде в регион. 23-летний музыкант из Магаданской области на велосипеде двигался по пешеходному переходу, не спешиваясь, на запрещающий сигнал светофора. В это время по дороге ехал автомобиль LADA Largus под управлением 44-летнего жителя Алтайского края. Произошло столкновение. Музыканту потребовалась помощь медиков. Велосипедист с множественными переломами с места аварии был госпитализирован в республиканскую больницу.

За несколько часов до ДТП его видели играющим на аккордеоне у вокзала. Известно, что за последний год Климентий Калужских объехал более 50 регионов России, выступая прямо во время движения.

Сцена на колесах — это эффектно, но ПДД для того и существуют, чтобы их соблюдали, даже если ты очень талантливый музыкант. Правоохранители заверили, что по факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.