Анна Казючиц рассказала о ДТП, в которое попал её 11-летний сын

Ведущая популярного шоу на НТВ узнала об аварии по телефону

Чужой голос в трубке произнес леденящую кровь фразу: «Дети лежат на пешеходном переходе». Актриса побежала через переулок, не зная, живы ли ее сын и его друг. Впереди их ждала больница, разбирательства и риторический вопрос к водителю внедорожника.

Татьяна Бибикова

Как рассказал тематический портал «Кино-Театр.ру», инцидент произошёе в начале мая на пересечении Среднего Тишинского переулка и Большой Грузинской улицы в Москве. 11-летний Даня Казючиц вместе с другом ехал на электросамокате. На нерегулируемом пешеходном переходе их сбил внедорожник. По словам Анны Казючиц, у нее прихватило сердце от новости. Актрисе пришлось вызвать скорую.

Даня, профессионально занимающийся самокатными трюками, успел вовремя соскочить и даже удержал друга. Мальчик отделался испугом, а вот у его приятеля травма шеи.

Сотрудники ДПС посчитали виноватыми детей: они ехали вдвоем на одном СИМ и не спешились. Телеведущая же возмущена: по правилам, на пешеходном переходе водитель должен уступить дорогу. Но юридически дети на самокате — не пешеходы. Актриса забрала у сына электросамокат и провела воспитательную беседу. Однако она не понимает, почему мужчина, сбивший двоих детей, не произнес «извините». После наезда он даже не вышел из машины.

