Готовимся: дорожные камеры «переключают» на борьбу с электросамокатами и другими СИМ

Комплексы фото- и видеофиксации на российских дорогах давно перестали быть просто «камерами на скорость»: сегодня они умеют распознавать куда более сложные нарушения, такие как телефон в руках водителя, непристегнутый ремень, пешехода, которому не уступили, езду на мотоцикле без шлема. А какие нарушения ПДД «Большой брат» сможет распознать завтра? Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал директор департамента аналитики и безопасности дорожного движения «МВС Груп» Александр Домбровский.

Дорожное движение в России за последние несколько лет заметно изменилось: улицы и магистрали стали ровнее (читай — быстрее), резко выросло число электромобилей, которые разгоняются на порядок резче и агрессивнее, чем банальная легковушка. Скажем больше: у нас появился новый участник движения: все эти электросамокаты, доставщики на электровелосипедах и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Стала дорога сложнее? В разы: озираться теперь нужно даже на тротуаре, а водитель и вовсе обязан быть предельно сосредоточенным в каждое мгновение за рулем.

Долгие годы у нас лишь автомобиль считался транспортным средством повышенной опасности, так что система фото- и видеофиксации, как элемент контроля за поведением «рулевого», была целиком и полностью сконцентрирована на машинах. Параллельно происходило сразу два непрерывных процесса: через кошелек растили культуру вождения, в рамках которой автовладелец на уровне подсознания начинал понимать последствия каждого нарушения, а также собирали статистику. И на последнем пункте имеет смысл остановиться подробнее.

Дело в том, что выяснились «интимные подробности»: оказывается, в авариях виноват у нас не только водитель. Да, именно он и его нарушения на сегодняшний день являются наиболее массовой причиной ДТП и дорожно-транспортного травматизма, однако есть и другие «источники».

Главным образом, конечно, те самые СИМ, которое, не будучи долгое время даже зафиксированы в ПДД, творили, что хотели: хочешь — по дороге, хочешь — по тротуару, хочешь — на зеленый, хочешь — на красный. Разметка, знаки, светофоры — все мимо. Подобные манеры мгновенно отразились и на статистике аварийности: тысячи аварий, сотни смертей. И «глаз свыше» тут же повернулся в сторону самокатчиков.

И по словам Александра Домбровского, сейчас производители комплексов фото- и видеофиксации в первую очередь сосредоточены на контроле за пользователями СИМ. Это направление становится все более актуальным на фоне роста числа электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, особенно в крупных городах.

Вместе с этим растет и число конфликтных ситуаций на улицах, а значит и запрос на автоматизированный контроль. По словам эксперта, комплексы «Азимут» уже показали успешные результаты в пилотном режиме. В частности, они способны фиксировать наиболее распространенные нарушения пользователей СИМ: неспешивание на пешеходных переходах, езду вдвоем на одном самокате и движение по проезжей части.

При этом дальнейшее развитие отрасли фото- и видеофиксации будет определяться не только расширением перечня фиксируемых нарушений, но и повышением качества доказательной базы. Отдельный пласт работы для производителей — усиление точности фото- и видеоматериалов, а также дообучение уже существующих алгоритмов. Это особенно важно для сложных составов, где любая ошибка системы ведет к снижению доверия к автоматическому контролю в целом.