Виновники страшного ДТП с детской хоккейной командой остались на свободе

Российский суд оказался гуманным: за смертельное ДТП с детьми никого не посадили. Водитель, владелец и механик, чья халатность привела к гибели тренера и четырёх человек, а также к увечьям юных хоккеистов, будут отрабатывать наказание. Ни одного реального срока.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области, трагедия произошла 29 января 2024 года под поселком Верх-Нейвинск. Автобус с юными хоккеистами возвращался с турнира. Водитель Игорь Миненко разогнался до 103 км/ч при разрешенных 60. На переднем колесе была поврежденная шина. Колесо лопнуло, автобус вылетел на «встречку» и протаранил Citroёn. В иномарке погибли три человека. Тренер хоккейной команды скончался в скорой. Несколько детей получили травмы, одному буквально пришивали оторванную руку.

Следствие установило цепочку нарушений: владелец Евгений Лобов не проводил инструктажи, не контролировал скорость и медосмотры; механик Максим Адиев выпустил машину на линию с проблемной покрышкой. Суд приговорил всех троих к четырем годам принудительных работ. Миненко дополнительно лишен прав на 2,5 года. Адиеву запрещено заниматься техосмотром. С Лобова взысканы миллионы компенсаций.

Эта трагедия высвечивает огромный пласт системной проблемы: халатность и русское «авось» — явление практически неискоренимое, менталитетное. Водитель надеялся, что вывезет, механик — что колесо не подведет, владелец — что сотрудники ответственно подойдут к обязанностям. Гуманность суда — это, с одной стороны, хорошо. Но где справедливость для тех, кто уже погиб? Ответа нет. Есть только горькое «авось», которое в очередной раз не сработало. И, похоже, не сработает никогда, пока не поменяется само отношение к жизни.