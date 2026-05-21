Подросток на иномарке сбил трех 10-летних девочек на пешеходном переходе

Несчастье случилось с тремя девочками из Узбекистана, которые просто переходили дорогу по правилам дорожного движения. Авария, нелепым образом унесшая жизнь одной и здоровье еще двоих школьниц вызвала большой резонанс.

Как сообщает пресс-служба УВД Ферганской области, ДТП произошло накануне на улице Амира Темура в городе Коканде на территории соседнего государства. Несовершеннолетний юноша управлял автомобилем Chevrolet Malibu-2 и, не справившись с дорожной ситуацией, совершил наезд на трех 10-летних девочек, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Все дети получили травмы. Одна из пострадавших скончалась в медицинском учреждении. В отношении подростка, не имевшего «прав» для управления транспортным средством, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств»). Подозреваемый задержан. Областное УВД призвало родителей усилить контроль за детьми и не допускать их к управлению автомобилями.

На совести подростка уже одна смерть и две покалеченные жизни. Остановит ли этот роковой случай мальчика от будущих противоправных действий — покажет время. Но ясно одно: безответственность родителей и желание юнца покрасоваться за рулем обернулись непоправимой трагедией. И хорошо, если виновный осознает содеянное. А пока — больничные палаты, детские слезы и одно маленькое надгробие.