16-летний парень на электросамокате спровоцировал ДТП с маршруткой и легковушкой

На городской дороге случилось странное ДТП: электросамокат, ПАЗик и Lifan сошлись в одной точке. Подросток на СИМ решил, что правила для него не писаны, врезался в маршрутку, а та отлетела в легковушку.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, дорожное происшествие произошло намедни днем на Ленинском проспекте Воронежа. 16-летний водитель электросамоката не уступил дорогу следовавшему по маршруту пассажирскому автобусу и врезался в него. Казалось бы — самокат против автобуса, но не все, увы, так просто. От удара маршрутку отбросило на автомобиль Lifan, за рулем которого находился 22-летний парень. После ДТП самокатчик был госпитализирован прибывшей на место аварии скорой. Полиция начала проверку.

За последние несколько лет СИМ облегчили жизнь тем, у кого нет личного автомобиля, но серьезно осложнили ее и водителям, и пешеходам. Теперь даже маршрутки и легковушки вынуждены уворачиваться от бесшабашных самокатчиков. Этот случай — еще одно напоминание: даже нехитрый «гаджет» на колесах способен спровоцировать массовую аварию. Уважение к ПДД — не пустые слова. Потому что в следующий раз «комбо» может оказаться фатальным.