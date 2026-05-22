Пьяный водитель на LADA Niva устроил ДТП, пытаясь уйти от полиции

Что может быть опаснее, чем пьяный за рулем? По аналогии с «бородатым» анекдотом о женщинах — только пьяный, который пытается уйти от погони. В Нижегородской области водитель на LADA Niva бросился наутек от инспекторов, не обращая внимания на маячки и требования остановиться. Финал был, впрочем, предсказуем.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, вечером 17 мая на территории Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области сотрудники ГИБДД заметили отечественный автомобиль Niva. По словам очевидцев, водитель имел признаки алкогольного опьянения. Полицейские включили проблесковые маячки и потребовали в громкоговоритель остановиться. Нарушитель его, впрочем, проигнорировал и направился в сторону Арзамасского округа. На 92-м километре автодороги Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение и дорожный знак. Машина получила механические повреждения, сам же водитель не пострадал — недаром говорят, пьяным «море по колено».

За рулем оказался 31-летний неработающий житель Арзамаса. У него действительно выявили признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. Были составлены протоколы по статьям 12.26 и 12.33 КоАП РФ. Мужчину отстранили от управления, автомобиль же был помещен на спецстоянку правоохранителей.

Пытаясь избежать ответственности за пьяную езду, водитель лишь усугубил свое положение. Теперь ему грозит не только крупный штраф и лишение «прав», но и оплата поврежденных дорожных сооружений. Хорошо, что в этом «представлении» никто не пострадал, кроме железа. Но урок должен быть усвоен: убегать от полиции пьяным — идея хуже некуда.