Водитель попался пьяным за рулем с показателем, близким к летальному

Как сообщает УМВД России по Вологодской области, инцидент произошел в Вытегре. Патрульные заметили странную траекторию движения ВАЗ-2112 и передали информацию коллегам из ДПС. Те остановили машину. За рулем оказался местный житель 1995 года рождения. Алкотестер показал 3,12 промилле.
Такая концентрация алкоголя близка к смертельной. Человек теряет координацию, у него отказывают реакции, нарушаются функции организма. Тем не менее мужчина умудрился не только сесть за руль, но и проехать какое-то расстояние. Машину эвакуировали на спецстоянку. Водителю грозит штраф и лишение «прав».
Три промилле — это когда деревья кажутся двойными, а дорога — мягкой. Но асфальт, к сожалению, твердый. И полицейские, которые остановили этого рекордсмена, возможно, спасли его от непоправимой беды. Инспекторам еще предстоит выяснить, как практически бессознательный человек вообще заполз в машину и рулил.