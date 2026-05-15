Водитель попался пьяным за рулем с показателем, близким к летальному

Машина ехала по Архангельскому тракту зигзагами. Полицейские заметили это сразу. Остановили. И чуть не выпали в осадок: за рулем находилось практически тело. Водитель дышал так, будто соревновался с самогонным аппаратом — про таких и говорят: мол, был вусмерть пьян.

Как сообщает УМВД России по Вологодской области, инцидент произошел в Вытегре. Патрульные заметили странную траекторию движения ВАЗ-2112 и передали информацию коллегам из ДПС. Те остановили машину. За рулем оказался местный житель 1995 года рождения. Алкотестер показал 3,12 промилле.

Такая концентрация алкоголя близка к смертельной. Человек теряет координацию, у него отказывают реакции, нарушаются функции организма. Тем не менее мужчина умудрился не только сесть за руль, но и проехать какое-то расстояние. Машину эвакуировали на спецстоянку. Водителю грозит штраф и лишение «прав».

Три промилле — это когда деревья кажутся двойными, а дорога — мягкой. Но асфальт, к сожалению, твердый. И полицейские, которые остановили этого рекордсмена, возможно, спасли его от непоправимой беды. Инспекторам еще предстоит выяснить, как практически бессознательный человек вообще заполз в машину и рулил.