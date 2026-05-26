Восьмиклассник приехал в школу за рулем Daewoo Nexia

В то утро он чувствовал себя королем школы. Сел за руль дедушкиной Daewoo Nexia, лихо подъехал к воротам и вошел в здание под завистливые взгляды сверстников. Но понты обернулись протоколами, эвакуатором и серьезным разговором с полицией.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, рейд у одной из школ в поселке Винзили закончился задержанием 15-летнего подростка. Восьмиклассник приехал на уроки на автомобиле Daewoo Nexia, который взял без спроса у дедушки. Ключи находились в свободном доступе.

Юного водителя отстранили от занятий и забрали в отделение полиции, машину эвакуировали на спецстоянку. Школьника привлекли к административной ответственности за езду без «прав». На дедушку и родителей юноши составили ряд протоколов за передачу транспортного средства и ненадлежащее воспитание.

Что самое интересное, рейды инспекторов ГИБДД у образовательных учреждений в Тюменском округе проходят ежедневно. За время таких проверок от участия в движении отстранили уже 15 несовершеннолетних «бесправников», которые приезжали на уроки на мотоциклах, питбайках и автомобилях.

Ради зависти в глазах одноклассники школьники готовы на безумства: угнать дедушкину, а порой — и чужую машину, сесть за руль без «прав», рисковать жизнью и кошельком родителей. Но крутость, купленная ценой протоколов и штрафов, быстро меркнет, когда машину увозит эвакуатор, а сам «гонщик» дает объяснения в отделении полиции.