Volkswagen Polo с мальчишкой за рулем вылетел с дороги под Воронежем

Казалось бы, что может пойти не так у 16-летнего парня за рулём иномарки? Практически всё, особенно если «прав» у тебя нет, а в салоне — едва ли не втрое старше пассажирка. Очередной «тест-драйв для начинающих» закончился кюветом и реанимацией.

Как рассказывает ГТРК «Воронеж» со ссылкой на источник в пресс-службе регионального управления МВД, нелепое ДТП произошло накануне днем в бутурлиновском селе Гвазда. На улице Центральной Volkswagen Polo под управлением 16-летнего юноши съехал в левый кювет — предположительно, из-за потери контроля над машиной. Иномарка перевернулась.

В результате аварии серьёзно пострадали оба, кто находился в Volkswagen. Несовершеннолетний «автомобилист» и его 41-летняя спутница были госпитализированы. О степени тяжести их травм пока не сообщается, но факт остается фактом: подросток сел за руль, не имея ни «прав», ни опыта. Зато было молчаливое согласие взрослой женщины, опрометчиво севшей в салон к мальчишке.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают точные обстоятельства случившегося. Очевидно, что несовершеннолетний «водитель» не мог законно управлять транспортным средством — в России права выдаются только с 18 лет. Куда смотрели родители и почему ключи оказались у школьника — предстоит выяснить стражам закона.

Детская забава за рулём — это искалеченные судьбы, больничные койки и уголовная ответственность, пусть и для взрослых, которые дали ребенку машину. Хорошо, что на этот раз никто не погиб. Плохо, что такие истории повторяются с пугающей регулярностью. Вопрос к родителям: вы готовы объяснить сыну, почему его подруга или он сам могут и не выжить? Или лучше убрать ключи от авто с глаз долой?