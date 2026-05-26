Беспилотный автобус с пассажирами попал в ДТП в первый же день на маршруте

Радость от торжественного запуска беспилотного автобуса в Швеции продлилась недолго. Уже через час после начала работы «умная» машина турецкой компании Karsan попал в ДТП.

Как передает французский таблоид «Фигаро», инцидент произошел в Гетеборге. По словам представителя компании Vasttrafik Патрика Чи, автобус остановился, а следовавший за ним трамвай не успел среагировать и врезался. В задней части беспилотника была надпись: «Соблюдайте дистанцию! Автобус может резко затормозить», но она не помогла.

В салоне находился резервный водитель, готовый взять управление на себя, однако, видимо, было уже поздно. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Сам автобус уже совершал пробную поездку по центру города в конце марта, но 24 мая он впервые вышел на линию с пассажирами.