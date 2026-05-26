Воронежец поджёг чужую машину, вызвал медиков и заперся в их автомобиле

В руках — металлический прут и легковоспламеняющаяся жидкость. Чужой автомобиль вспыхнул. А прибывшая бригада скорой приняла «удар» на себя. Воронежские улицы запомнили очередной безумный вечер.

Как сообщает сетевое издание «Новости Воронежа», инцидент произошел у торгового центра «Грин Парк». Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина металлической рейкой разбил припаркованную машину, облил ее горючей смесью и поджег.

После этого он вызвал скорую и, дождавшись приезда бригады, совершил ее угон и попытался скрыться. Когда автомобиль все-таки удалось остановить, дебошир заперся внутри кареты медиков. А когда те пытались проникнуть в салон, распылял в фельдшеров содержимое огнетушителя.

Позже разбуянившегося поджигателя все же задержали. Правда, в происшествии пострадал один из медицинских сотрудников. Обстоятельства конфликта и причины такого поведения мужчины сейчас выясняются полицией.