46-летний мужчина в 14 раз превысил допустимую норму алкоголя за рулём

Экипаж ДПС остановил легковой автомобиль, который двигался по проезжей части с опасной траекторией. За рулем находился 46-летний мужчина, источавший резкий запах алкоголя. Сотрудники предложили ему пройти стандартную процедуру освидетельствования.
Результат ошеломил инспекторов, признавшихся, что столь запредельные величины в их практике встречаются впервые: алкотестер показал 2,205 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого воздуха. Этот уровень превышает законодательно разрешенный порог ровно в 14 раз.
Подобная степень интоксикации считается критической — при таких концентрациях организм здорового человека балансирует на грани токсической комы. Тем не менее нарушитель сумел сохранить достаточно самообладания, чтобы не согласиться с показаниями прибора и наотрез отказаться от медосвидетельствования в специализированном кабинете.
Водителя доставили в отделение полиции для разбирательства, транспортное средство отправилось на спецстоянку. В отношении сибиряка оформили административный протокол по статье за нетрезвое вождение. Санкция предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение удостоверения на период от полутора до двух лет.