46-летний мужчина в 14 раз превысил допустимую норму алкоголя за рулём

Кто бы мог подумать, что сотрудники красноярской ГАИ смогут испытать максимальные технические возможности прибора, определяющего степень опьянения. Когда патрульные увидели виляющую по дороге иномарку, они еще не подозревали, что станут свидетелями антирекорда.

Экипаж ДПС остановил легковой автомобиль, который двигался по проезжей части с опасной траекторией. За рулем находился 46-летний мужчина, источавший резкий запах алкоголя. Сотрудники предложили ему пройти стандартную процедуру освидетельствования.

Результат ошеломил инспекторов, признавшихся, что столь запредельные величины в их практике встречаются впервые: алкотестер показал 2,205 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого воздуха. Этот уровень превышает законодательно разрешенный порог ровно в 14 раз.

Подобная степень интоксикации считается критической — при таких концентрациях организм здорового человека балансирует на грани токсической комы. Тем не менее нарушитель сумел сохранить достаточно самообладания, чтобы не согласиться с показаниями прибора и наотрез отказаться от медосвидетельствования в специализированном кабинете.

Водителя доставили в отделение полиции для разбирательства, транспортное средство отправилось на спецстоянку. В отношении сибиряка оформили административный протокол по статье за нетрезвое вождение. Санкция предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение удостоверения на период от полутора до двух лет.