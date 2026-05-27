Шиномонтажники угнали Hyundai Getz клиента, чтобы съездить за пиццей

Обычная ночная смена в шиномонтаже обернулась ЧП, когда два мастера захотели перекусить. Их спонтанный рейс на чужой машине закончился порчей имущества. А утром владелец сервиса заметил то, что перечеркнуло карьеру парней.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших работников автомастерской. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся 24-летний житель Ленинградской области и его 29-летний коллега из Северной столицы. Их обвиняют в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в ночь с 22 на 23 марта текущего года молодые люди находились на смене в боксе на улице Свободы. Клиент оставил там Hyundai Getz. Проголодавшись, парни решили не тратиться на доставку и отправились в ближайшую пиццерию на чужой машине, взяв ключи, хранящиеся в подсобном помещении.

Маршрут пролегал через темные дворы, где автомобиль получил повреждения: глубокие царапины «украсили» заднее правое крыло и бампер. Утром хозяин сервиса, осматривая клиентский транспорт, заметил дефекты и заподозрил неладное. Выяснилось, что ночной вояж попал на камеры наблюдения, а показания сотрудников довершили картину.

Материалы по иску владельца автомастерской переданы в Красносельский районный суд. Фигурантам грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы по части 2 статьи 166 УК РФ. Оба уволены и теперь ожидают решения Фемиды.