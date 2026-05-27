Автомобиль-призрак промчался по Кузбассу и шокировал полицию

По дорогам Кемеровской области разъезжал автомобиль, которого официально не существует. Он давно исчез из всех баз данных, но материализовался прямо перед патрулем. И самое интересное ждало инспекторов внутри.

В Таштагольском округе на юге региона сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. Легковушка передвигалась без государственных регистрационных знаков и выделялась на трассе подозрительными маневрами. За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Проверка по базам подтвердила догадки полицейских: машина давно снята с регистрации и вычеркнута из всех государственных реестров. Юридически данного транспорта не существует, однако физически он продолжал передвигаться по трассам Сибирского федерального округа, создавая угрозу для остальных участников движения.

Сам водитель оказался «достойным» своего авто. Инспекторы составили несколько административных материалов: за управление без «прав», отсутствие страховки, непристегнутый ремень и отказ от проверки на трезвость нарушителю грозит солидный штраф — до 15 тысяч рублей. Транспорт-«невидимку» отправили под арест на спецстоянку.