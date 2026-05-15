Лишенный «прав» водитель поджег свой внедорожник при инспекторах ДПС

Нет удостоверения, нет номеров, зато есть бензин и зажигалка. Мужчине пришла в голову «гениальная» идея: его машину будет бессмысленно забирать, если она сгорела. Увы, задумка провалилась: инспекторы ДПС оказались быстрее. И огнетушитель был под рукой.

Как сообщает Госавтоинспекция Красноярского края, на одной из центральных улиц города экипаж ДПС заметил отечественный внедорожник без государственных номеров. За рулем сидел 58-летний мужчина, который давно уже был лишен водительских «прав».

Пока инспекторы оформляли протокол задержания транспорта, мужчина решил действовать на упреждение: достал бензин, плеснул на ветошь в салоне и чиркнул зажигалкой. По его задумке, если автомобиль сгорит, то и забирать на штрафстоянку будет нечего. Пламя только начало разгораться, но полицейские оперативно применили огнетушитель.

Поджигателя доставили в отдел. Суд назначил ему пять суток административного ареста. Автомобиль, кстати, все равно поместили на спецстоянку — правда, уже слегка обгоревшим.

Идея была, конечно, красивая, но откровенно безумная. Вместо того чтобы просто лишиться машины, лихач лишился еще свободы на пять дней. А внедорожник все равно уехал на эвакуаторе — пусть и с «ароматом» костра.