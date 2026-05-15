39

Лишенный «прав» водитель поджег свой внедорожник при инспекторах ДПС

Таким образом он решил защитить машину от перемещения на штрафстоянку

Нет удостоверения, нет номеров, зато есть бензин и зажигалка. Мужчине пришла в голову «гениальная» идея: его машину будет бессмысленно забирать, если она сгорела. Увы, задумка провалилась: инспекторы ДПС оказались быстрее. И огнетушитель был под рукой.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Лишенный «прав» водитель поджег свой внедорожник при инспекторах ДПС

Как сообщает Госавтоинспекция Красноярского края, на одной из центральных улиц города экипаж ДПС заметил отечественный внедорожник без государственных номеров. За рулем сидел 58-летний мужчина, который давно уже был лишен водительских «прав».

Пока инспекторы оформляли протокол задержания транспорта, мужчина решил действовать на упреждение: достал бензин, плеснул на ветошь в салоне и чиркнул зажигалкой. По его задумке, если автомобиль сгорит, то и забирать на штрафстоянку будет нечего. Пламя только начало разгораться, но полицейские оперативно применили огнетушитель.

Поджигателя доставили в отдел. Суд назначил ему пять суток административного ареста. Автомобиль, кстати, все равно поместили на спецстоянку — правда, уже слегка обгоревшим.

Идея была, конечно, красивая, но откровенно безумная. Вместо того чтобы просто лишиться машины, лихач лишился еще свободы на пять дней. А внедорожник все равно уехал на эвакуаторе — пусть и с «ароматом» костра.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует