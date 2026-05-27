Электросамокат оставил без жилья семью с пятью детьми

Трагедия едва не произошла в одном из населенных пунктов Челябинской области. Причиной возгорания стал недавно приобретенный электросамокат, который родители купили старшему ребенку. Электропроводка не справилась с нагрузкой во время подзарядки устройства, из-за чего произошло мгновенное воспламенение. Огонь охватил комнаты с невероятной скоростью, не оставляя времени на сбор вещей.

Переломным моментом стала реакция самого владельца техники. Мальчик заметил возгорание первым и успел поднять тревогу, разбудив всех домочадцев. Родители действовали без промедления: вместе с прибежавшим на помощь соседом они эвакуировали пятерых детей через оконные проемы. Благодаря грамотным действиям взрослых обошлось без травм и жертв.

Дом практически полностью был уничтожен огнем, имущество не подлежит восстановлению. Сейчас погорельцы временно разместились у родственников. Семья вынуждена искать средства на строительство нового крова.