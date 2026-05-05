Электросамокат вспыхнул после ДТП на трассе под Азовом

Вечерняя поездка на электросамокате по улицам Азова закончилась смертью самокатчика. 45-летний водитель LADA Largus выезжал с прилегающей территории и не уступил ему дорогу.

Как сообщает ростовский новостной портал «Donday», ДТП случилось накануне вечером. По предварительным данным, водитель LADA Largus выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении электросамокату. Произошло столкновение. Удар был настолько сильным, что самокат воспламенился. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные потушили его, но пользователь средства индивидуальной мобильности скончался на месте от полученных травм.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что личность погибшего устанавливается. Полиция выясняет все обстоятельства аварии, в том числе скорость самоката и освещение на участке дороги, где случилась трагедия.

Это смертельное ДТП под Азовом — еще один повод для водителей быть внимательнее при выезде с прилегающих территорий и всегда уступать дорогу тем, кто движется по главной. А владельцам электросамокатов стоит помнить, что даже при соблюдении правил они остаются довольно уязвимыми участниками движения.