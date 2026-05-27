Москвичка, забывшая машину на платной парковке, получила счёт на 1,1 млн рублей

Автомобиль находился на стоянке почти полгода

Торговый центр молчаливо хранил чужую собственность, чтобы однажды выставить за парковку долг с шестью нолями, от которого у владелицы случилась истерика.

Татьяна Бибикова

Инцидент произошел в самом центре столицы, у престижного ТЦ «Смоленский Пассаж». Автомобилистка оставила машину на платной территории и, по всей видимости, забыла о ней на долгих 155 суток. Когда решение забрать авто наконец созрело, аппарат безжалостно выдал счёт: 1 115 700 рублей. «Момент истины» засняли очевидцы, после чего ролик с реакцией женщины мгновенно разлетелся по социальным сетям.

Тарифы в центре Москвы достигают нескольких сотен рублей за час. За пять месяцев непрерывного нахождения на парковке сумма набежала астрономическая, сопоставимая с ценой нового бюджетного авто отечественного производства.

Остается загадкой, осознанно ли автоледи игнорировала накопление задолженности или действительно не подозревала о масштабах бедствия. Эксперты напоминают, что подобные счета не исчезают сами собой — автомобиль могут арестовать за долги, а владельцу придется изыскивать средства для погашения.

